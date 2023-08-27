Электросамокаты впервые запретили в одной из столиц Европы В Париже запретят аренду электросамокатов с 1 сентября

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В Париже с 1 сентября нельзя будет арендовать самокаты, сообщает RTBF. По данным телеканала, власти столицы отказались продлевать контракты с тремя частными компаниями, которые оказывают услуги проката этих транспортных средств. Таким образом, Париж станет первой европейской столицей, отказавшейся от самокатов.

Поставщиков обязали убрать все электросамокаты с улиц Парижа до 31 августа. Местные власти приняли это решение вслед за тем, как запрет этих транспортных средств поддержали 89% парижан, принявших участие в организованном мэрией референдуме. В голосовании, состоявшемся 2 апреля, своим избирательным правом воспользовались чуть более 91 тысячи парижан из 1,38 млн человек, внесенных в списки.

Компании, сдающие самокаты в аренду, выпустили совместное заявление, в котором раскритиковали решение властей Парижа из-за низкой явки на референдуме, которая составила 7,46%. Операторы заявили, что результаты были бы объективнее, если бы столичная мэрия открыла больше избирательных участков и провела электронное голосование.

Референдум по вопросу запрета электросамокатов был проведен из-за участившихся аварий с участием этого вида транспорта. Кроме того, причиной стало недовольство парижан из-за разбросанных по всему городу скутеров.

В 2018 году Париж стал первым европейским городом, в котором разрешили сдавать электросамокаты в аренду с помощью мобильных приложений. Так городские власти рассчитывали добиться снижения уровня выхлопных газов.