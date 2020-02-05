https://static.news.ru/photo/5f8e57b6-4825-11ea-bbcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Сергей Неверов сообщил, что единороссы разработали законопроект, призванный не допустить завышения аптеками цен на лекарства.

Депутатами фракции «Единая Россия» разработан законопроект, который в будущем исключит ситуации, связанные с завышением аптеками цен, — отметил политик.

Документ будет рассмотрен 6 февраля на заседании координационного совета фракции. Проект внесёт поправки в федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», регулирующий, в частности, деятельность аптек и аптечных сетей, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поручил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на лекарственные средства в связи с распространением коронавируса.