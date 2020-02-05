Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Сергей Неверов сообщил, что единороссы разработали законопроект, призванный не допустить завышения аптеками цен на лекарства.
Депутатами фракции «Единая Россия» разработан законопроект, который в будущем исключит ситуации, связанные с завышением аптеками цен, — отметил политик.
Документ будет рассмотрен 6 февраля на заседании координационного совета фракции. Проект внесёт поправки в федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», регулирующий, в частности, деятельность аптек и аптечных сетей,
Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поручил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на лекарственные средства в связи с распространением коронавируса.
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