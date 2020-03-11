https://static.news.ru/photo/07744530-642d-11ea-9ff3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Большинство депутатов региональных заксобраний на Дальнем Востоке поддержали закон о поправках к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

В Приморском крае за закон проголосовали 32 из 37 присутствовавших парламентариев краевого Законодательного собрания, остальные воздержались. В Магаданской областной думе воздержалась только фракция партии КПРФ, пишет Znak.com.

Единогласно поддержали закон о поправках депутаты Думы Чукотского автономного округа. Также одобрили изменения в Конституцию РФ на Сахалине. Там на заседании областной думы 22 из 25 присутствовавших депутата поддержали закон о внесении изменений в Конституцию, один проголосовал против и двое воздержались.

Парламентарии Законодательной думы Хабаровского края и Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии соберутся на заседание во второй половине дня 12 марта по местному времени. Камчатские депутаты проголосуют за закон в пятницу, 13 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что поправки были одобрены обеими палатами российского парламента и вступят в силу после подписания президентом Владимиром Путиным. При этом глава государства заявил, что прислушается к результатам всероссийского голосования 22 апреля и не подпишет закон в случае отрицательного решения граждан.