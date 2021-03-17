Депутата Митрохина отпустили из полиции

https://static.news.ru/photo/62553eb8-8755-11eb-b095-96000091f725_660.jpg Сергей Митрохин Фото: facebook.com/smitrohin

Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, задержанного ранее за якобы организацию митинга, отпустили. Сотрудники правоохранительных органов составили на него административный протокол.

Депутат сейчас на свободе. Его обвиняют в повторном нарушении статьи КоАП РФ об организации митингов или собраний, сообщает РИА Новости.

Ранее трёх человек, в том числе Митрохина, силовики задержали во время серии одиночных пикетов возле Совета Федерации. Собравшиеся протестовали против выселения рабочих из общежития завода «Салют» в столичном районе Соколиная Гора.

До этого активист Александр Зимбовский сообщал, что «люди собираются у Совета Федерации по двум причинам». Одной из них стало обещание главы верхней палаты Валентины Матвиенко «решить проблему жильцов общежитий», данное в июле 2017 года на встрече с депутатом Мосгордумы Сергеем Митрохиным. По словам активиста, «прошло три года, проблема не решалась».

Ещё одной причиной выхода на уличную акцию стало заявление сенатора Людмилы Нарусовой. Женщина заявила, что ей «неприятно» видеть возле Совета Федерации «какого-то бомжового вида» людей на пикетах, писал NEWS.ru.