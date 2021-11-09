Депутата КПРФ оштрафовали всего на 1 тысяч рублей за дебош на выборах

Суд в Саратове вынес решение по делу депутата местного парламента от КПРФ Николая Бондаренко. Вместо ареста народный избранник должен оплатить штраф в размере одной тысячи рублей. Об этом сообщает URA.RU.

Известно, что депутат был признан виновным по статье «мелкое хулиганство». Бондаренко был задержан накануне за правонарушения на избирательном участке в ходе выборов в Государственную думу 19 сентября. Заседание суда длилось 8 часов.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, задержанный по подозрению в незаконной охоте, прошёл проверку на полиграфе по обращению адвокатов. Как заявил его коллега по фракции Юрий Синельщиков, версия событий, изначально высказанная Рашкиным по ситуации с убитым лосем, подтвердилась.

В ночь на 29 октября недалеко от посёлка Лысые Горы без получения разрешения был убит лось. Неподалёку от места разделки туши правоохранители обнаружили два чехла от ружей.

В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором — тренога и патроны, а также охотничий билет и разрешение на данное оружие на имя Валерия Рашкина. Кроме того, на этой же территории найдены стреляные пуля и гильза. Они направлены на экспертизу.