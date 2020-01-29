Законодательные ограничения в отношении никотиносодержащих смесей не должны быть строже аналогичных мер, применяемых к сигаретам.
Такое мнение в разговоре с ТАСС
С медицинской точки зрения они действительно менее вредные, чем сигареты. На мой взгляд, данные предметы должны быть доступны в аптеках и только для совершеннолетних. Но при этом необходимость получения лицензии, как на медицинское изделие, или рецепта только оттолкнёт людей, бросающих курить, — отметил парламентарий.
Ранее глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский предложил ввести полный запрет реализации некурительной никотиносодержащей продукции. Инициатива сенатора предполагает, что использование таких продуктов следует разрешить только в медицинских целях, для чего производителям нужно будет пройти сертификацию.
Ранее в январе, как сообщал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов на территории района Коптево в Москве задержали педофила, домогавшегося маленьких детей под предлогом «борьбы со снюсом».
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