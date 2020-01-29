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Законодательные ограничения в отношении никотиносодержащих смесей не должны быть строже аналогичных мер, применяемых к сигаретам.

Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал член комитета Государственной думы по охране здоровья Борис Менделевич. По его словам, появление законодательных инициатив по запрету никотиносодержащих смесей было вызвано информацией о том, что ими активно пользуются несовершеннолетние. Однако взрослые, которые хотят бросить курить, должны иметь возможность приобретать такую продукцию, подчеркнул Менделевич.

С медицинской точки зрения они действительно менее вредные, чем сигареты. На мой взгляд, данные предметы должны быть доступны в аптеках и только для совершеннолетних. Но при этом необходимость получения лицензии, как на медицинское изделие, или рецепта только оттолкнёт людей, бросающих курить, — отметил парламентарий.

Ранее глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский предложил ввести полный запрет реализации некурительной никотиносодержащей продукции. Инициатива сенатора предполагает, что использование таких продуктов следует разрешить только в медицинских целях, для чего производителям нужно будет пройти сертификацию.

Ранее в январе, как сообщал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов на территории района Коптево в Москве задержали педофила, домогавшегося маленьких детей под предлогом «борьбы со снюсом».