21 октября 2025 в 09:57

Депутат рассказал о значении дресс-кода для посещения храмов

Депутат Иванов: женщинам нужно покрывать голову в храмах для выражения смирения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщинам следует покрывать голову в храмах для выражения смирения и целомудрия перед Богом, заявил LIFE.ru депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов. Он отметил, что об этом писал еще Апостол Павел в своем послании.

Когда мы говорим о так называемом дресс-коде для храма, мы в первую очередь говорим о знаках уважения и благоговения перед святыней. Наш внешний вид отражает внутреннее состояние души, отношение к месту, в которое мы приходим. Одежда — продолжение нашей молитвы, выражение смирения и готовности принять благодать, — отметил Иванов.

Парламентарий уточнил, что женщинам также лучше посещать храмы в длинных юбках. По его словам, у этой традиции глубокие корни. Она подчеркивает различие между мужским и женским началом, установленным Богом, пояснил депутат.

Ранее Иванов заявил, что молитва помогает православным сохранить нравственные ориентиры и чувство внутренней гармонии в сложные времена. По его словам, обращение к Богу является духовным стержнем для верующего человека.

