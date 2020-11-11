Депутат рассказал о последствиях продления новогодних каникул в стране

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Российская вакцина от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» по результатам исследований продемонстрировала эффективность на уровне 92%. Об этом в среду, 11 ноября, сообщается в Twitter-аккаунте препарата.

Предъявленные показатели были получены в результате первого промежуточного анализа данных. С момента первой иммунизации добровольцев до получения указанных сведений прошёл 21 день. Эффективность применения «Спутник V» составила 92% (расчёт проводился...