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Депутат рассказал о последствиях продления новогодних каникул в стране

12:51, 11 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продление новогодних праздничных дней в стране будет зависеть от эпидемической обстановки в России, но последнее слово в любом случае останется за властями. Об этом заявил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий при этом напомнил, что для экономики России подобные меры наносят сильнейший удар по экономике страны.

Это решение должно приниматься исключительно руководством страны на основании всех данных по эпидемической обстановке в регионах. И надо понимать, что сильнейший удар по экономике страны и отдельным секторам был нанесен, когда целый месяц люди не работали, при этом работодатели обязаны были платить заработную плату, — цитирует Нилова «360».

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