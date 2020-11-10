За последние сутки в России выздоровели 18 616 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/71021c46-23f6-11eb-a674-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за последние 24 часа 18 616 человек вылечились от COVID-19. Это на 3016 человек больше, чем днём ранее, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Общее количество россиян, переболевших COVID-19 с начала пандемии, увеличилось до 1 369 357 человек.

Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в стране составило 1 836 960 (+19 851 за 24 часа), не удалось спасти 31 593 человека (+432 за сутки).

Как писал NEWS.ru, за последние 24 часа в Москве вылечились 3857 человек, которым ранее диагностировали COVID-19. 10 ноября власти Москвы приняли решение об ужесточении мер по сдерживанию коронавируса. В том числе в городе из-за пандемии отменят новогодние гуляния.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок отмечал, что переболевшие коронавирусом весной 2020 года и болеющие осенью россияне создадут иммунную прослойку. Она будет нарастать в течение двух-трёх месяцев, считает врач, после её формирования заболеваемость временно пойдёт на спад.