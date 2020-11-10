Из-за пандемии в Москве отменят новогодние гуляния

https://static.news.ru/photo/f77350fa-2352-11eb-9966-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Москвы из-за пандемии коронавирусной инфекции не будут проходить новогодние гуляния. Об этом 10 ноября в разговоре с журналистами сообщили два представителя столичного правительства.

В прошлом году с 13 декабря по 12 января в городе проходил праздничный фестиваль «Путешествие в Рождество». В Москве были открыты более 40 площадок, главные из них — на Красной площади и на Манежной площади.

В общей сложности в 2019 году и в начале 2020-го в столичных новогодних гуляниях приняли участие более 26 млн человек.

В этом году праздничных гуляний из-за коронавируса в Москве не будет, — передаёт РБК.

На данный момент журналисты ещё не получили официального подтверждения этих сведений от пресс-службы столичного мэра Сергея Собянина.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы ужесточили меры по противодействию распространению коронавирусу, в том числе запретили ресторанам, кафе, ночным клубам и барам обслуживать посетителей в ночное время. Все столичные развлекательные заведения и предприятия общественного питания перестанут принимать посетителей с 23:00 до 06:00. Ограничения не распространяются на торговлю навынос, а также на курьерские доставки. Введённые меры будут действовать по меньшей мере до 15 января 2021 года.