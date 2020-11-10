В Москве от коронавируса вылечились 3857 пациентов

https://static.news.ru/photo/a947a9a8-23e8-11eb-a77e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа в Москве 3857 человек, которым ранее диагностировали COVID-19, полностью вылечились, рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 350 746, — цитирует её «Москва 24».

За сутки в столице скончались 73 пациента с COVID-19, спровоцировавшим пневмонию.

Ракова напомнила, что те, кто переболел коронавирусом, могут помочь госпитализированным, став донорами плазмы.

Накануне в России было зарегистрировано 20 977 новых случаев заражения коронавирусом, сообщал NEWS.ru. Вылечились от заболевания 15 600 россиян. Из московских больниц с 9 на 10 ноября выписались 3663 пациента, победивших COVID-19.

Также 10 ноября власти Москвы приняли решение об ужесточении мер по сдерживанию коронавируса. В том числе в городе из-за пандемии отменят новогодние гуляния.