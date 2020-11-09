В Москве за сутки от коронавируса вылечились 3663 пациента

https://static.news.ru/photo/5442b5be-2321-11eb-abce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа в Москве после лечения COVID-19 выздоровели 3663 пациента, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 тысячи 663 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 346 тысяч 889, — приводит её слова «Москва 24».

Отмечается, что перед выпиской каждый из пациентов сдаёт необходимые анализы для подтверждения того, что организм победил инфекцию. Некоторые выписавшиеся остаются под дистанционным наблюдением врачей.

Ракова напомнила, что те, кто переболел коронавирусом, могут помочь другим, став донорами плазмы.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам ведущего научного сотрудника лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максима Гультяева, в 2021 году человечество окончательно победит COVID-19 и второй волны роста заражения не будет.

По последним данным, с начала пандемии в мире более 50,9 млн человек заразились коронавирусом, из них 1,26 млн не смогли пережить болезнь. В России зарегистрировано 1,8 млн случаев заражения и 30,8 тыс. летальных исходов. Выздоровели от COVID-19 почти 1,34 млн россиян.