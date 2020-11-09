Врач рассказал, как коронавирус будет вести себя в 2021 году

https://static.news.ru/photo/c24b2578-22fe-11eb-8660-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2021 году человечество одержит верх над новым коронавирусом и четвёртой волны заболевания COVID-19 в мире не будет, считает ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев.

Специалист отметил, что коронавирус в будущем будет «подпитываться» за счёт сезонности, то есть будет более агрессивным из-за изменчивой погоды. Однако в 2021 году человечество будет побеждать вирус благодаря вакцинации и иммунитету, что в итоге исключит четвертую волну заболевания, сообщает РИА Новости.

Четвёртой волны не будет. Будет подъем коронавируса, но не будет таких чудовищных цифр. Сознательное население привьется и уже будут защищено, — уверен учёный.

По его словам, в 2021 году появится значительная прослойка людей с антителами класса G, другие же использую вакцину. Именно вакцинация поможет решить проблему с коронавирусом в глобальном масштабе, считает Гультяев.

У нас будет не одна, не две, а десятки вакцин, это будут не только наши, но и зарубежные, будет из чего выбирать на любой вкус, возраст, степень поражения организма, наличие хронических заболеваний, — сказал он.

Врач полагает, что вакцинация останется делом добровольным и каждому следует самому сделать выбор «умирать или нет». По мнению Гультяева, в России необходима пропаганда вакцины, чтобы люди «понимали её пользу».

Как сообщал NEWS.ru, ранее в ВОЗ сообщили, что настоящий перелом в борьбе с коронавирусом произойдёт не раньше марта 2021 года, когда в организацию станут массово поступать вакцины.