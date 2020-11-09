За сутки в России от коронавируса выздоровели 15 600 человек

https://static.news.ru/photo/0de6ea00-232f-11eb-baef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За прошедшие сутки из российских больниц выписали 15 600 пациентов с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего число выздоровевших от коронавируса в РФ увеличилось до 1 350 741 человека.

По состоянию на 10 ноября после перенесённого коронавируса полностью выздоровел 1 350 741 человек (+15 600 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего за время пандемии коронавирус официально подтвердили у 1 817 109 жителей России (+20 977 за сутки), от инфекции скончался 31 161 человек (+368 за сутки).

Как писал NEWS.ru, в 2021 году человечество одержит верх над новым коронавирусом, считает ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев. Специалист отметил, что коронавирус в будущем будет «подпитываться» за счёт сезонности, то есть будет более агрессивным из-за изменчивой погоды. Однако в 2021 году человечество будет побеждать вирус благодаря вакцинации и иммунитету, что в итоге исключит четвёртую волну заболевания.

По его словам, в 2021 году появится значительная прослойка людей с антителами класса G, другие же используют вакцину. Именно вакцинация поможет решить проблему с коронавирусом в глобальном масштабе, считает Гультяев. Врач полагает, что вакцинация останется делом добровольным и каждому следует самому сделать выбор — «умирать или нет». По мнению Гультяева, в России необходима пропаганда вакцины, чтобы люди «понимали её пользу».