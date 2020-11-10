В РФ предложили продлить новогодние каникулы до 24 января

https://static.news.ru/photo/bba73f7e-23f1-11eb-9057-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В правительство поступило предложение о продлении новогодних каникул на две недели, до 24 января с сохранением зарплаты в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Автором инициативы выступила партия «Коммунисты России», передаёт РИА Новости.

Прошу рассмотреть инициативу нашей партии о возможности продления на две недели традиционных для России зимних новогодних и рождественских каникул, — заявил в обращении председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

Он призвал использовать при этом «весенний опыт 2020 года», когда гражданам оплачивались вынужденные каникулы во время первой волны пандемии.

По мнению Сурайкина, такая мера позволит защитить здоровье граждан на фоне роста числа заражений коронавирусом, а также поможет избежать переполнения стационаров, замедлить распространение вируса и даст время на широкое распространение отечественных вакцин. Он отметил, что неудобства, неизбежные при таких мерах, будут компенсированы выплатами из бюджета, которые гарантируют гражданам достойное существование на вынужденных каникулах.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пик второй волны пандемии коронавирусной инфекции нового типа на территории Санкт-Петербурга придётся на новогодние праздники. Об этом сообщили специалисты городского политехнического университета.

