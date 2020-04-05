Депутат Ревенко раскритиковал Поддубного за слова о «мародёрстве»

https://static.news.ru/photo/5ce24c8a-773b-11ea-8bda-fa163e074e61_660.jpg Евгений Ревенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-депутату Сергею Поддубному было бы лучше поработать волонтёром, чем писать в Сети посты о «мародёрстве». «Единая Россия» не разделяет его позицию и считает неуместной.

Так на слова Поддубного о тех, кто во время пандемии коронавируса ищет финансовой поддержки от государства, отреагировал заместитель секретаря Генерального совета партии власти Евгений Ревенко.

По его словам, экс-депутат, если бы устроился на волонтёрскую работу, смог бы увидеть, в какой помощи сейчас нуждаются многие россияне.

То, что написал этот гражданин в своём аккаунте, — сугубо его личное мнение, полностью оторванное от реальности. Партия мнение Поддубного категорически не разделяет и считает неуместным. Сейчас все силы и средства «Единой России» направлены на поддержку и помощь людям в сложившейся очень непростой ситуации, — заявил Ревенко.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародёрством просьбы россиян о материальной помощи, освобождении от налогов и платежей во время пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что сложное время сейчас переживают все.