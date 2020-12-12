Депутат предложила штрафовать людей без масок прямо на концертах

https://static.news.ru/photo/ead0f966-3c83-11eb-9a38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

После концерта Басты Ледовый дворец Петербурга оштрафовали на 480 тысяч рублей, закрытие или большие штрафы грозят ещё нескольким столичным клубам. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает, что санкции необходимо применять не к заведениям, а к нарушителям, которых можно вычислить по камерам видеонаблюдения.

Внутри залов есть службы, которые должны контролировать. Там всё размечено внутри залов, поэтому граждане должны стоять на этих разметках. Кроме того, ведётся видеозапись, как правило, службой охраны. Я считаю, что штрафовать надо не залы, а граждан, — заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Драпеко.

В пример она привела европейский опыт штрафования ковид-диссидентов.

В Европе штрафуют людей, которые идут по улице без маски, или в магазине без маски — цап-царап и штраф, — добавила она.

Как писал NEWS.ru, власти Санкт-Петербурга, согласовавшие концерт рэпера Басты в Ледовом дворце, возложили ответственность за нарушения на зрителей. По словам пресс-секретаря городского комитета по культуре Юлии Сталь, во время проверки перед началом шоу всё соответствовало санитарно-эпидемиологическим правилам, а толпа возникла из-за обилия сентиментальных чувств. По её словам, в какой-то момент люди перестали соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. В результате Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 480 тыс. рублей Ледовый дворец после двух концертов этого рэпера.

Также Роспотребнадзор опечатал московский клуб Adrenaline Stadium, где проходил концерт группы «Кипелов», поскольку на мероприятии были нарушены масочный режим и социальная дистанция. Столичному ресторану Bla Bla Bar грозит закрытие на 90 суток за нарушения на концерте Niletto.