Adrenaline Stadium опечатан после концерта группы «Кипелов»

https://static.news.ru/photo/d260e0a0-36eb-11eb-95e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: adrenaline-stadium.ru

Концерт ветерана тяжёлого рока Валерия Кипелова, состоявшийся в пятницу, 4 декабря, в Москве, рискует обрасти скандалами вслед за выступлениями рэпера Басты и поп-певицы Zivert. Всё дело в пришедших на мероприятия в больших количествах зрителях, которые не соблюдали правила социального дистанцирования и индивидуальной защиты в условиях пандемии коронавируса. Арена Adrenaline Stadium, где проходил концерт группы «Кипелов», опечатана.

Стоит отметить, что клуб со своей стороны призывал посетителей к соблюдению правил, гостям бесплатно раздавались маски, в помещениях были установлены санитайзеры. Зрители запускались в зал небольшими группами, но в самом зале никакого разделения не было.

Надеюсь, Роспотребнадзор будет доволен. Все соблюдали правила? — попытался пошутить со сцены Валерий Кипелов.

Но Роспотребнадзор оказался недоволен. Именно его решением клуб-гигант на следующий день после концерта был опечатан.

Были выявлены нарушения требований к проведению противоэпидемических мероприятий, — сообщил журналистам начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека столичного управления Роспотребнадзора Алексей Худобородов.

По его словам, уже возбуждено дело об административном правонарушении. Клубу может грозить приостановление деятельности на срок до 90 дней либо штраф на сумму до 500 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что оштрафован Ледовый дворец в Санкт-Петербурге, где прошёл концерт Басты. Сумма взыскания составила 480 тысяч рублей.