В Москве могут закрыть ресторан, где выступил Niletto

https://static.news.ru/photo/ea0b88aa-3c6c-11eb-bbf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: niletto_official/instagram.com

Столичному бару-ресторану, где 11 декабря прошёл концерт музыканта Niletto, грозит закрытие на срок до 90 суток за нарушение мер профилактики коронавируса. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Сергей Михайлов.

По его словам, в ходе обследования заведения был выявлен факт проведения в нём развлекательного мероприятия, в частности, концерта Niletto.

Были выявлены грубые нарушения по соблюдению социального дистанцирования и перчаточно-масочного режима, что является нарушением указа мэра Москвы № 68, — рассказал Михайлов.

niletto_official/instagram.com

По словам инспектора, ресторану грозит штраф до 300 тыс. рублей или приостановление работы на срок до 90 суток. Решение будет вынесено судом, передаёт РИА Новости.

Также информация о выявленных нарушениях в ресторане будет передана в столичный Роспотребнадзор, — отметил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Московской области продлили действующие в регионе ограничения до 12 января 2021 года. При этом для жителей старше 65 они смягчены.