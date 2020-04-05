Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/f432d358-7767-11ea-96aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.

Дёмина попросила главу государства освободить малый и средний бизнес от налогов на период пандемии. Также она заявила о необходимости разовых выплат в размере 50 тысяч рублей для граждан страны. Для детей она запросила сумму в 10 тысяч рублей.

У нас население закредитовано, а зарплаты низкие, — отметила Дёмина.

По её словам, такие меры необходимы для прекращения паники среди предпринимателей.

NEWS.ru ранее писал, что российские торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест к маю 2020 года.