Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
Дёмина попросила главу государства освободить малый и средний бизнес от налогов на период пандемии. Также она заявила о необходимости разовых выплат в размере 50 тысяч рублей для граждан страны. Для детей она запросила сумму в 10 тысяч рублей.
У нас население закредитовано, а зарплаты низкие, — отметила Дёмина.
По её словам, такие меры необходимы для прекращения паники среди предпринимателей.
NEWS.ru ранее писал, что российские торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест к маю 2020 года.
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