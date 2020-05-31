Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам

https://static.news.ru/photo/a791d40a-a3d5-11ea-9168-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам. Он занимается подготовкой законопроекта, предусматривающего соответствующее изменение в УК.

Парламентарий пояснил, что по действующему законодательству организаторы несанкционированных акций несут административную ответственность за вовлечение в них подростков. Данный вид правонарушений планируется криминализировать — убрать из КоАП и добавить в УК в статьи 151 и 212. Максимальное наказание для виновных составит до 10 лет лишения свободы.

Люди, которые вовлекают детей в несанкционированные митинги или массовые беспорядки, где может и ОМОН работать, подставляют детей под ответственность и втягивают в преступную деятельность, — сказал депутат РИА Новости.

Он также добавил, что организаторы митингов и беспорядков делают ставку на несовершеннолетних, поскольку ими легко манипулировать.

Депутат отметил, что законопроект находится на заключительной стадии разработки и в скором времени будет внесён на рассмотрение Госдумы.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам криминалистов, для подростков, совершающих противоправные деяния, характерны социальная деформация, стремление к самовыражению. В большинстве случаев закон нарушают несовершеннолетние мужского пола в возрасте 16–17 лет. Почти половина из них воспитываются в неполных семьях.