Депутат попросил проверить инцидент с задержанием Иисуса Воробьёва

https://static.news.ru/photo/dd34dcfe-7709-11ea-b309-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В МВД и столичную прокуратуру поступило обращение от главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова. Он попросил органы правопорядка проверить инцидент с задержанием москвича Иисуса Воробьёва на Патриарших прудах во время прогулки с собакой.

После проведения проверки парламентарий призвал по необходимости принять меры реагирования. В возглавляемом Бурматовым комитете Госдумы произошедшее расценивают как превышение должностных полномочий со стороны полицейских.

Прошу провести проверку законности действий сотрудников полиции и при необходимости принять предусмотренные законодательством РФ меры реагирования, — приводит слова депутата РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, глава пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил, что задержанный мужчина, который выгуливал собаку у Патриарших прудов, Иисус Воробьёв, отказался выполнять требования полицейского, поэтому был задержан.