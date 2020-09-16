Депутат об убийстве двух девочек: надо ужесточить наказание до пожизненного

https://static.news.ru/photo/d63c5f8a-f832-11ea-8a0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наказание для педофилов нужно ужесточить вплоть до пожизненного заключения. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

Я не знаю, какое ещё наказание им нужно дать — пожизненное, понятно. Они не изменятся никогда, у них это уже на уровне показаний физиологических, — цитирует её РИА Новости.

Таким образом парламентарий отреагировала на резонансное убийство в Рыбинске Ярославской области. Напомним, что полиция ищет убийцу и насильника двух сестёр 8 и 13 лет. В преступлении подозревается сожитель матери девочек, который ранее был неоднократно судим, в том числе и за убийства и изнасилования.

Вторыгина отметила, что такой преступник отсидит и снова примется за старое. Кроме того, парламентарий призвала женщин серьёзнее задумываться о своих поступках ради безопасности собственных детей.

Как писал NEWS.ru, двое мужчин арестованы по подозрению в убийстве 15-летней девочки, совершённом в 2007 году в Балаганском районе Иркутской области. Её тело с признаками насильственной смерти была найдено спустя два года после пропажи школьницы.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым, но в начале этого года криминалисты Главного управления криминалистики СКР изучили материалы дела, сформировали тактику расследования, назначили необходимые следственные действия и ряд судебных экспертиз. В итоге удалось установить личности подозреваемых.