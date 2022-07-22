Депутат назвала избыточной идею сокращения рабочей смены в день рождения Депутат Бессараб назвала избыточной идею сокращения рабочей смены в день рождения

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Предложение сократить рабочую смену сотрудника в день его рождения можно назвать избыточным, так как подобные ситуации регулируются коллективными договорами и различными соглашениями между работником и работодателем, заявила «Москве 24» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она считает, что в соглашении и так прописано немало социальных гарантий для работников.

Я считаю, что это избыточная инициатива, поскольку такие ситуации, как правило, регулируются коллективными договорами и соглашениями. В коллективных договорах организаций прописано множество дополнительных социальных гарантий для работников. Поэтому, на мой взгляд, решать это на уровне законодательного органа — это как микроскопом забивать гвозди, — пояснила Бессараб.

Она напомнила, что в некоторых организациях предусмотрен дополнительный оплачиваемый выходной в случае рождения ребенка и до трех дней — в случае свадьбы. Депутат считает, что, «как правило», работодатели отпускают сотрудников на полдня раньше, если те отмечают свой день рождения. В связи с этим Бессараб призвала регулировать подобные моменты в коллективном договоре или просто в беседе с коллективом или начальством.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев призвал сокращать рабочую смену для граждан, отмечающих день рождения. Обращаясь к главе Минтруда Антону Котякову, он отметил, что согласно Трудовому кодексу РФ, рабочий день или смена перед праздничным днем короче на час, однако в случае с именинами такое правило не действует.