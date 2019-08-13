https://static.news.ru/photo/bc5eead0-bdbc-11e9-8f08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что введение четырёхдневной рабочей недели может негативно сказаться на развитии бизнеса.

В случае сохранения заработной платы и сокращения производительности труда собственное дело может стать нерентабельным, передают « Известия ».

А мы не можем допустить, чтобы вымирал малый и средний бизнес, страдали предприятия, — подчеркнул он.

Однако политик уверен, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), выступившая с соответствующим предложением, поступает конструктивно, но необходимо внимательно изучить все плюсы и минусы нововведения.

По его словам, выгоду от такого порядка работы получат сотрудники с фиксированной оплатой труда. При этом работники со сдельной заплатой могут потерять часть доходов.

В будущем введение четырёхдневной рабочей недели станет реальным, так как появятся новые технологии искусственного интеллекта, заключил Нилов.

Ранее News.ru писал, что председатель правительства России Дмитрий Медведев не исключает возможности перехода экономики к четырёхдневной рабочей неделе. Такое заявление он сделал во время Международной конференции труда. По мнению премьера, сокращение рабочего времени станет возможным благодаря технологическому прогрессу. Он также считает, что это увеличит эффективность труда. В качестве примера он привёл Генри Форда, который 100 лет назад решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и «получил впечатляющий рост производительности труда».