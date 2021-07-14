Депутат Госдумы: россиян обокрали в пандемию

Депутат Госдумы от партии КПРФ Владимир Поздняков прокомментировал исследование Росстата, согласно которому российским семьям нужно в среднем зарабатывать 61 тысячу рублей в месяц, чтобы свести концы с концами при прожиточном минимуме около 11,5 тысячи. В разговоре с NEWS.ru эксперт заметил, что недобросовестные производители используют пандемию для поднятия спроса и большего дохода.

Минимальная заработная плата примерно такой и должна быть. В Москве более-менее благополучие, и то — 50 тысяч рублей. Возьми Камчатку, Чукотку, Магадан, Якутию — какие цены! Так что [ожидания россиян по зарплате] не завышены, — сказал депутат.

Он отметил, что за время пандемии многие необходимые вещи, в том числе и лекарства, сильно поднялись в цене. При этом россияне вынуждены находиться под этим давлением и выискивать нужные препараты по разумной цене.

Цены на лекарства высокие и постоянно повышаются. Сегодня зачастую пенсионеры ходят из аптеки в аптеку и ищут себе что-нибудь подешевле. Рядом могут быть аптеки, но в одной [препарат] стоит 200 рублей, а в другой — 300 рублей, — добавил Поздняков.

Он подчеркнул, что пандемия используется недобросовестными людьми как время для заработка. В пример он привёл случаи, когда пациент погибает от одной болезни, а в графе «причина смерти» пишут «коронавирусная инфекция». В результате некоторые медики получают премии за количество пациентов с COVID-19, хотя по факту число таковых может быть куда меньше, нежели значится в документах.

За время пандемии у нас российских долларовых миллиардеров прибавилось. А откуда? Вот из карманов народа, — заключил депутат.

Ранее Росстат выяснил, что российским домохозяйствам нужно зарабатывать порядка 60,9 тысячи рублей, чтобы свести концы с концами. Как оказалось, больше всего денег необходимо семьям с детьми и семьям с инвалидами — 80,9 тысячи и 88,4 тысячи рублей соответственно.