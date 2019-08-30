https://static.news.ru/photo/fa50a982-cd4d-11e9-8be5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов предложил отменить транспортный налог. Так он прокомментировал идею Счётной палаты РФ о корректировке способа исчисления этого вида налога.

Я считаю, есть смысл вообще отменить его как элемент налога. А ту сумму, которую необходимо получать, в виде акциза закладывать в бензин. То есть принцип такой: машина ездит, если используются дороги, с точки зрения их эксплуатации это все через бензин закрывается, — сказал Катасонов в интервью АГН «Москва».

Ранее в Счётной палате предложили усовершенствовать начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом. В организации пояснили, что сейчас данный коэффициент применяется в отношении легковых машин, стоимость которых превышает 3 млн рублей. Минпромторг регулярно публикует списки таких автомобилей, но они не всегда являются исчерпывающими. В результате ряд дорогостоящих автомобилей не подпадают под повышающий коэффициент при начислении транспортного налога.

В связи с этим СП предлагает учитывать при применении коэффициента не стоимость автомобиля, а его мощность и другие неотъемлемые характеристики. Основанием для инициативы послужило то, что СП выявила недостаточный уровень поступлений в бюджеты субъектов от уплаты гражданами имущественных налогов, писал News.ru.