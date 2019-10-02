https://static.news.ru/photo/0f1ff2ee-e5a1-11e9-84a0-fa163e074e61_660.jpg Елена Ямпольская Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская провела рейд по книжным магазинам с целью проверить возрастную маркировку на различных изданиях.

По её словам, она была поражена некоторыми ограничениями. К примеру, Ямпольская выделила маркировку «16+» на Библии и трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».

Начну с тяжёлой артиллерии: Библия — 16+, «Жития святых» — 16+, «Святое Евангелие для семейного чтения» — 16+. Та же маркировка на «Ромео и Джульетте», хотя к этому возрасту героев уже два года как в живых не было, — передаёт слова депутата «Интерфакс».

К тому же рядом с указанными изданиями стояли две книги «Мастер и Маргарита». Примечательно, что у одной из них была маркировка «12+», а у другой — «16+».

Аналогичное возрастное ограничение (для читателей старше 16 лет) депутат нашла и на следующих изданиях: «Волшебник изумрудного города», «Анна Каренина», «Лето Господне». С такой же маркировкой в магазинах продаются произведения скандальной телеведущей Анфисы Чеховой.

И это не смешно, — подчеркнула парламентарий.

Политик пообещала, что продолжит настаивать на принятии законопроекта, который позволит отказаться от избыточной маркировки.

Ранее News.ru писал, что работники кинотеатров, библиотекари и продавцы книжных магазинов смогут на законных основаниях требовать у посетителей предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Соответствующий закон вступил в силу с 1 октября 2019 года.