Депутат Бессарабов: закон о фейках про ВС РФ может быть принят уже 4 марта

Закон, запрещающий распространение фейков про Вооружённые силы России, может быть принят уже в ходе пленарного заседания Госдумы во втором и третьих чтениях 4 марта, заявил замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов в интервью РИА Новости. В Госдуму ранее был внесён законопроект об уголовной ответственности за фейки в Интернете, связанные со спецоперацией ВС РФ на Украине.

Закон о лишении свободы за фейки про ВС РФ может быть принят уже на пленарном заседании Госдумы в пятницу, — сказал депутат.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв рассказал, что по новому законопроекту предлагается ввести наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Пискарёв сообщил, что этот закон должен положить конец «фейкам, дискредитирующим наши вооружённые силы, которые пришли на Украину закончить войну, которую развязало руководство Украины».

26 февраля Роскомнадзор обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой заблокировать доступ к ряду материалов российских СМИ из-за недостоверной информации о событиях на Украине. В ведомстве отметили, что в материалах изданий военная операция РФ называется «войной» или «вторжением».