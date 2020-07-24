Деньги за неиспользованный тур можно вернуть до 31 декабря 2021 года

https://static.news.ru/photo/fd296f68-cdb5-11ea-a196-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lefteris Partsalis/XinHua/Global Look Press

Россияне, чей отдых в этом году сорвался, смогут перенести поездку на другой срок или вернуть свои деньги до 31 декабря 2021 года.

Об этом сообщается в постановлении правительства, подписанном премьером Михаилом Мишустиным.

Туристы, у которых были аннулированы туры из-за коронавируса, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года, — говорится в сообщении на сайте кабмина.

При этом оговаривается, что речь идёт о гражданах, которые не позднее 31 марта 2020 года частично или полностью оплатили российские или зарубежные поездки. Сроки соглашения о переносе или выплате можно согласовать.

Кроме того, если стоимость путёвки увеличилась, то доплачивать за неё не придётся, если уже была внесена вся сумма. Если турист оплатил тур не полностью, то за оставшуюся часть он заплатит исходя из первоначальной, а не новой цены.

Уведомление о возможности переноса поездки туроператор должен направить турагенту (или напрямую туристу) в течение 60 календарных дней с момента вступления в силу этого постановления. Отдельные категории граждан — инвалиды и безработные, например, смогут получить свои деньги за неиспользованный тур в течение двух месяцев после подачи заявления.

Отмечается, что это решение призвано решить спор между клиентом и компанией, как поступить при сорванном из-за пандемии коронавируса путешествии, которое уже было оплачено.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство транспорта России предложило субсидировать льготные тарифы на семейные поездки в купе поездов дальнего следования. Данный шаг, по мнению ведомства, будет способствовать развитию внутреннего туризма.