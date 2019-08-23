Российскому государственному символу в этом году исполнилось 350 лет. В центре столицы широко отметили это событие. Тысячи триколоров мелькали на проспекте Сахарова. Здесь прошёл митинг-концерт под названием «Герои рядом с нами». Мероприятие организовали московская региональная организация общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» и Клуб Героев СССР, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области. В праздничном концерте приняли участие звёзды российской эстрады и кино.