День Святой Троицы: что категорически нельзя делать в этот праздник

Православные христиане 7 июня отмечают День Святой Троицы. В этот день верующие стараются соблюдать некоторые народные обычаи, однако есть ряд рекомендаций, как лучше провести праздник и что категорически нельзя делать.
Троица отмечается на 50-й день после Пасхи. На Руси этот праздник широко распространился в XIV веке при основателе Свято-Троицкой Сергиевой лавры — преподобном Сергии Радонежском. Символом Троицы принято считать берёзу. В этот день традиционно украшают храмы ветвями дерева, травами и цветами. Ни в коем случае нельзя убираться — это будет расцениваться как неуважение к Богу. Уборку желательно провести накануне.
В воскресенье верующие ходят в храмы на праздничную службу, после чего обычно устраивают семейный обед. Рекомендуется побольше общаться с детьми и близкими, отложив все домашние заботы и дела. Можно выехать с семьёй на природу, однако купаться запрещается, как бы ни было жарко.
Также принято гадать на женихов, однако не рекомендуется играть свадьбы,
Ранее NEWS.ru писал, что в разных регионах России торжества пройдут по-своему из-за ограничительных мер, установленных в связи с распространением коронавируса. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день в Подмосковье совершит божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского. Решение служить в закрытом скиту принято по настоянию врачей.
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