День Святой Троицы: что категорически нельзя делать в этот праздник

https://static.news.ru/photo/7ba786c2-a881-11ea-9137-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Православные христиане 7 июня отмечают День Святой Троицы. В этот день верующие стараются соблюдать некоторые народные обычаи, однако есть ряд рекомендаций, как лучше провести праздник и что категорически нельзя делать.

Троица отмечается на 50-й день после Пасхи. На Руси этот праздник широко распространился в XIV веке при основателе Свято-Троицкой Сергиевой лавры — преподобном Сергии Радонежском. Символом Троицы принято считать берёзу. В этот день традиционно украшают храмы ветвями дерева, травами и цветами. Ни в коем случае нельзя убираться — это будет расцениваться как неуважение к Богу. Уборку желательно провести накануне.

В воскресенье верующие ходят в храмы на праздничную службу, после чего обычно устраивают семейный обед. Рекомендуется побольше общаться с детьми и близкими, отложив все домашние заботы и дела. Можно выехать с семьёй на природу, однако купаться запрещается, как бы ни было жарко.

Также принято гадать на женихов, однако не рекомендуется играть свадьбы, отмечает argumenti.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что в разных регионах России торжества пройдут по-своему из-за ограничительных мер, установленных в связи с распространением коронавируса. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день в Подмосковье совершит божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского. Решение служить в закрытом скиту принято по настоянию врачей.