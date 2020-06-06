Православные верующие встречают Троицу

https://static.news.ru/photo/66ec4ea0-a842-11ea-88b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Православные христиане 7 июня, на 50-й день после Пасхи, отмечают один из главных церковных праздников — День Святой Троицы (Пятидесятница). В разных регионах России торжества пройдут по-своему из-за ограничительных мер, установленных в связи с распространением коронавируса.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день в Подмосковье совершит Божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского. Решение служить в закрытом скиту принято по настоянию врачей. Об этом рассказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает РИА Новости.

В день Святой Троицы после литургии сразу служится вечерня, во время которой читаются особые коленопреклонённые молитвы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в РПЦ заявили о решении ввести в храмах масочный режим. Прихожан без масок туда не пустят. В случае отсутствия маски сотрудники храма должны будут её выдать. Сами священники также должны соблюдать это правило. Такой режим сохранится до тех пор, пока карантинные меры не будут ослаблены или отменены, отметил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.