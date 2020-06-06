Верующих будут пускать в храмы только в масках

https://static.news.ru/photo/20db014e-a80c-11ea-9e32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В РПЦ заявили о решении ввести в храмах масочный режим. Прихожан без масок туда не пустят. В случае отсутствия маски сотрудники храма должны будут её выдать. Сами священники также должны соблюдать это правило. Об этом рассказал глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

По словам священнослужителя, такой режим сохранится до тех пор, пока карантинные меры не будут ослаблены или отменены. Также во всех церквях уже просчитаны квадратные метры и определено максимальное количество людей, которые смогут прийти на богослужение, пишет РИАМО.

Как сообщил митрополит, те, кто не поместится внутри помещения, будут слушать службу через трансляцию либо оправятся в соседний храм.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 6 июня в Москве откроются все православные храмы. Обязательное условие их работы — соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. На 6 и 7 июня в этом году выпадают одни из главных событий для христиан. Это Троицкая родительская суббота и праздник Святой Троицы. Обычно храмы в эти дни переполнены.