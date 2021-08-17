День канализации: что известно об экологическом ЧП в Челябинске

В ночь на 18 августа в Челябинске системы экологического мониторинга зафиксировали многократное превышение концентрации сероводорода в воздухе. Источник выброса находился в районе очистных сооружений местного коммунального предприятия, занимающегося водоснабжением и водоотведением. Местные власти так и не назвали точное место происхождения неприятного запаха, лишь попросив предприятия снизить уровень вредных выбросов, поскольку город и без этого находится под влиянием штиля, обусловленного антициклоном. Из-за этого всевозможные примеси, в том числе и дым от лесных пожаров, задерживаются в атмосфере дольше. Подробности — в публикации NEWS.ru.

Что говорят чиновники

Как заявил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков, залповый выброс сероводорода произошёл в районе очистных сооружений муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП ПОВВ) в Металлургическом районе на севере города. Превышение зафиксировал Центр экологического мониторинга областного Министерства экологии. На место происшествия были отправлены передвижные лаборатории, которые подтвердили сильное превышение в этой локации.

В связи с этим в некоторых районах города может ощущаться запах сероводорода или схожий с запахом «канализации», — сообщил Безруков.

От имени регионального Минэкологии он рекомендовал предприятиям Металлургического, Калининского, Курчатовского и Тракторозаводского районов Челябинска «снизить дополнительно выбросы в атмосферный воздух», а администрации Челябинска — усилить полив улиц. Местным жителям чиновник посоветовал не открывать окна и не проветривать помещения, сократить пребывание на улице, использовать маски и другие средства индивидуальной защиты, пить больше воды и проводить влажную уборку помещений.

Безруков добавил, что материалы о превышении уровня сероводорода будут переданы в надзорные органы для установления всех причин и наказания виновных в рамках административного расследования.

Сейчас инспекторами регионального надзора проводятся рейдовые мероприятия. В настоящий момент жалобы жителей отсутствуют. Выброс был разовый и произошел около трёх часов ночи, — написал Безруков.

По факту инцидента местная прокуратура совместно с Министерством экологии начала проверку.

При этом, как пишет местное издание 74.ru, в мэрии столицы Южного Урала пытались опровергнуть заявление региональных властей о сильном выбросе сероводорода, заявив, что «за последние сутки на территории МУП ПОВВ города Челябинска не зафиксировано внештатных и аварийных ситуаций».

Позднее в Минэкологии Челябинской области добавили, что одной из причин выброса сероводорода мог стать разлив фекальных вод, случившийся из-за прорыва канализационного коллектора рядом с очистными сооружениями МУП ПОВВ.

На основании этого можно говорить о том, что превышения, возможно, случились из-за накопления загрязняющих веществ в приземном слое в результате действия режима неблагоприятных метеорологических условий и дальше по реке Миасс случилось распространение неприятного запаха, — прокомментировал Безруков.

По его словам, сейчас специалисты устанавливают принадлежность прорванной трубы и структуру, которая ответственна за аварию.

Что говорят учёные

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Как заявил глава регионального Гидрометцентра Валерий Кочегаров, газоанализаторы его ведомства производят автоматические замеры загрязнений воздуха каждые 20 минут.

Ночью были выявлены превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) достаточно серьёзные — больше 20 ПДК (по некоторым данным, доходило до 30 ПДК. — NEWS.ru). Эти данные автоматически попадают в Центр экологического мониторинга, который уже анализирует информацию со всех постов и выдаёт аналитическую записку в контрольно-надзорные органы — Росприроднадзор, Минэкологии Челябинской области и природоохранную прокуратуру, — пояснил специалист.

Кочегаров добавил, что к утру 18 августа ситуация стабилизировалась. По данным на 08:40 (06:40 мск), на одном из пунктов наблюдения недалеко от очистных сооружений фиксировалось превышение сероводорода «в пределах 1,5 ПДК». В Минэкологии региона добавили, что по состоянию на 10:05 по местному времени (08:05 мск) наблюдалось снижение концентрации зловонного газа до 0,8 ПДК.

В Гидрометцентре сообщили, что вредные вещества не рассеиваются в воздухе из-за того, что скорость ветра не превышает метра в секунду.

Наблюдается атмосферная инверсия, по сути, город как бы сверху прикрыт такой невидимой крышкой, которая не даёт загрязняющим веществам растворяться в атмосфере. Конечно, это способствует их накоплению, — объяснил Кочегаров.

Главный внештатный токсиколог Минздрава Челябинской области Виталий Казарцев в свою очередь сообщил, что сероводород может оказаться смертельным в замкнутом пространстве, а на открытой территории «моментально теряет концентрацию, смешиваясь с атмосферным воздухом»

Смертельной, опасной концентрации или хотя бы сколько-либо значимой токсически концентрации на открытом воздухе достигнуть очень трудно. Для тех, кто непосредственно находился в очаге выброса, в месте разлива, буквально внутри него — последствия наступают. Тем, кто находится от очага в отдалении, например, жителям домов, расположенных рядом с очистными сооружениями, урон сероводород нанести не сможет. Хотя неприятный запах тухлых яиц и может несколько раздражать слизистую, ущерба здоровью это не нанесёт, — сообщил токсиколог.

По словам Казарцева, когда воздух загрязнён примесями сероводорода, это приводит к головокружению, головной боли и тошноте. Большие концентрации отравляющего вещества могут привести к коме, судорогам, отёку лёгких и летальному исходу.

Что говорят жители

Дачники из СНТ, граничащего с очистными сооружениями, сообщили журналистам, что окутавший город запах их не удивил. В местных соцсетях жители Челябинска пишут, что в Металлургическом районе чувствовали запах «то ли жжёной резины, то ли какой-то химии», жалуясь на «стопроцентное ощущение газовой камеры» и першение в горле.

Жители Челябинска рассказали NEWS.ru, что в городе регулярно возникают какие-то проблемы с воздухом и «все к этому привыкли». Местный житель Александр напомнил, что уже не первый день Челябинск накрывает смог «не то от лесных пожаров, не то от жары и безветрия».

Действительно, 13 августа Минэкологии региона сообщало , что на «территории Челябинска и некоторых районов области продолжаются условия заноса дыма от лесных пожаров из Якутии», а также указало на «повышение концентраций взвешенных частиц, сероводорода и других компонентов в приземном слое». Аналогичная ситуация была и 9 августа.

Ещё один челябинец Вадим сообщил NEWS.ru, что этим утром не чувствовал неприятных запахов, как и некоторые его знакомые, которые живут на юго-западе города. По его словам, в этой части Челябинска жители иногда жалуются на неприятный запах со стороны птицефабрики. Он добавил, что «тут много кто чудит», имея в виду проблемы с промышленными выбросами.

Как писал NEWS.ru, по данным вице-премьера Виктории Абрамченко, Челябинск находится на первом месте в России по уровню загрязнения воздуха и воды. По информации Росгидромета, в воздухе столицы Южного Урала наблюдается систематическое превышение норм по бензопирену, формальдегиду, фенолу, диоксиду азота, фториду, сероводороду, взвешенным веществам. По данным Министерства экологии Челябинской области, в почвах города количество цинка, мышьяка, свинца, кадмия, марганца и меди превышает допустимые пределы. Местные жители сообщают, что город превратился в один большой завод. Только вот молоко за вредность никому не дают.