Демограф рассказал как победить убыль населения в России Демограф заявил, что для поддержания численности населения в России должны рождаться не менее 1,8 млн детей в год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для перекрытия естественной убыли населения в России необходимо, чтобы каждый год рождались 1,8 млн детей, чего пока достичь нереально, заявил NEWS.ru демограф Алексей Ракша. Таким образом он прокомментировал данные Минздрава о том, что в 2021 году появились на свет около 1,4 млн детей.

В прошлом году умерло 2,441 млн человек, из которых избыточные смерти от коронавируса составили где-то 650-670 тысяч человек. То есть базовая фоновая смертность без ковида составляет примерно 1,78 — 1,79 млн. Если бы ковида не было, то у нас должно было рождаться примерно 1,8 млн детей, чтобы не было хотя бы естественной убыли, — заявил Ракша.

Он добавил, что к этой цифре можно было бы приблизиться, если бы на второго ребенка давали миллион рублей, на третьего — 1,5 млн рублей. Это связано с тем, что показатели рождаемости второго и третьего ребенка сильно зависят от дохода. Кроме того, повысить рождаемость можно и другими мерами, указал специалист.

Необходимую рождаемость модно было бы обеспечить если бы у нас было больше детских садов, яслей, был институт государственных нянь, если бы уровень неравенства был ниже, если бы экономика росла на уровне 3-4%, — резюмировал Ракша.

Ранее Минздрав сообщал, что причины «чрезвычайной» демографической ситуации в России связаны в первую очередь со снижением количества женщин репродуктивного возраста и «старением» рождаемости. Однако эксперты называют эту тенденцию общемировой, отмечая, что власти подменяют социально-экономические проблемы рождаемости медицинскими. При этом, помимо экономики, основными составляющими демографической безопасности любой страны являются половая грамотность, профилактика домашнего насилия и уверенность в завтрашнем дне.

Сегодня днем департамент по экономическим и социальным вопросам ООН спрогнозировал, что население Земли может вырасти до восьми миллиардов человек уже к ноябрю 2022 года. Как отмечается в заявлении организации, население во всем мире продолжает возрастать, однако темпы роста становятся медленнее.