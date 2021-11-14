Депутат Госдумы призвал россиян выводить деньги из банков

Депутат Госдумы и экономист Михаил Делягин призвал население России выводить деньги из банков из-за, как он считает, «агрессии государства» против невакцинированных от коронавируса граждан. Своим мнением политик поделился в Telegram-канале.

Делягин отметил , что в целом он принципиальный противник хранения денег в наличной форме, так как их могут украсть или выманить мошенники.

Но сейчас мы видим совершенно безумную агрессию государства против граждан, потому что QR-коды — это не про безопасность, это про насилие ради насилия. <...> Перед лицом этой агрессии, возможно, я не утверждаю этого, пришла пора спасать деньги из банков, потому что что будут творить эти одичалые дальше, какие ещё террористические, так сказать, действия, они будут предпринимать против не только тех, кто заботится о своём здоровье, но и просто является их жертвами, предвидеть нельзя, — считает он.

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта, которые требуют наличия QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, в транспорте и общественных местах. Предлагаемые меры связаны со сложной ситуацией с COVID-19 и будут действовать до 1 июня 2022 года, уточняется на сайте правительства. Решение об использовании QR-кодов и объектах, где они потребуются, будут самостоятельно принимать власти каждого региона.

Вакцинацию от коронавируса в ноябре 2021 года могут внести в национальный календарь прививок. Законопроект включён в примерную программу рассмотрения Госдумой России в ноябре.

В то же время вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев сравнил россиян с «баранами» и потребовал их насильно вакцинировать с применением грубой физической силы.