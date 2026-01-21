Дело Долиной в базе активных взысканий приставов больше не числится

Дело Долиной в базе активных взысканий приставов больше не числится ТАСС: исполнительное производство против Долиной исчезло из базы ФССП

Исполнительное производство о выселении известной певицы Ларисы Долиной официально прекращено, передает ТАСС. Активная стадия взыскания по данному делу более не ведется, что подтверждается открытыми официальными источниками.

В банке данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) отсутствует информация об исполнительном производстве в отношении артистки. При вводе соответствующего запроса система выдает стандартное сообщение: «Ничего не найдено». Это означает, что производство либо закрыто, либо приостановлено, а в отношении Долиной в данный момент не осуществляются принудительные действия по выселению.

Адвокат покупательницы квартиры Долиной Светлана Свириденко ранее отметила, что не располагает информацией о дате заезда Полины Лурье в новое жилье. Она добавила, что женщина примет это решение на семейном совете.

Telegram-канал Mash между тем сообщил, что Долина потратила в Абу-Даби 1,4 млн рублей, пока новая владелица ее квартиры в Хамовниках Полина Лурье ждала ключи от квартиры. По информации канала, исполнительница две недели жила в премиальном номере отеля Rixos Premium Saadiyat Island и пользовалась пакетом Ultra All Inclusive.