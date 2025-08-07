Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Дельфиниум в саду — выращиваем роскошные свечи цветов без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дельфиниум — это величественное многолетнее растение, которое создает эффектные вертикальные акценты в саду. Его высокие цветоносы с голубыми, фиолетовыми или белыми соцветиями прекрасно смотрятся в групповых посадках и миксбордерах. При правильном уходе будет радовать пышным цветением все лето.

Особенности выращивания:

  • Место посадки: солнечные участки с защитой от сильного ветра
  • Почва: плодородная, хорошо дренированная
  • Полив: регулярный, но без застоя воды
  • Подкормки: 3 раза за сезон комплексными удобрениями
  • Высота: от 80 см до 2 м в зависимости от сорта
  • Цветение: июнь-июль, возможна повторная волна в сентябре

Советы по уходу:

  1. После первой волны цветения обрежьте цветоносы для стимуляции повторного цветения
  2. Высокие сорта требуют подвязки к опорам
  3. На зиму обрежьте стебли, оставив 20–30 см, и замульчируйте корни
  4. Размножайте делением куста каждые три-четыре года

Ранее сообщалось, что есть список растений, которые запрещено садить на даче. Их появление в саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.

