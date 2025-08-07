Дельфиниум в саду — выращиваем роскошные свечи цветов без хлопот

Дельфиниум — это величественное многолетнее растение, которое создает эффектные вертикальные акценты в саду. Его высокие цветоносы с голубыми, фиолетовыми или белыми соцветиями прекрасно смотрятся в групповых посадках и миксбордерах. При правильном уходе будет радовать пышным цветением все лето.

Особенности выращивания:

Место посадки: солнечные участки с защитой от сильного ветра

Почва: плодородная, хорошо дренированная

Полив: регулярный, но без застоя воды

Подкормки: 3 раза за сезон комплексными удобрениями

Высота: от 80 см до 2 м в зависимости от сорта

Цветение: июнь-июль, возможна повторная волна в сентябре

Советы по уходу:

После первой волны цветения обрежьте цветоносы для стимуляции повторного цветения Высокие сорта требуют подвязки к опорам На зиму обрежьте стебли, оставив 20–30 см, и замульчируйте корни Размножайте делением куста каждые три-четыре года

