Дельфиниум в саду — выращиваем роскошные свечи цветов без хлопот

Дельфиниум — это величественное многолетнее растение, которое создает эффектные вертикальные акценты в саду. Его высокие цветоносы с голубыми, фиолетовыми или белыми соцветиями прекрасно смотрятся в групповых посадках и миксбордерах. При правильном уходе будет радовать пышным цветением все лето.
Особенности выращивания:
- Место посадки: солнечные участки с защитой от сильного ветра
- Почва: плодородная, хорошо дренированная
- Полив: регулярный, но без застоя воды
- Подкормки: 3 раза за сезон комплексными удобрениями
- Высота: от 80 см до 2 м в зависимости от сорта
- Цветение: июнь-июль, возможна повторная волна в сентябре
Советы по уходу:
- После первой волны цветения обрежьте цветоносы для стимуляции повторного цветения
- Высокие сорта требуют подвязки к опорам
- На зиму обрежьте стебли, оставив 20–30 см, и замульчируйте корни
- Размножайте делением куста каждые три-четыре года
