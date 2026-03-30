30 марта 2026 в 12:00

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич из теста бриошь —  воздушный, нежный, с волокнистым мякишем

Самый воздушный кулич получается из теста бриошь — французской сдобной классики, которая славится своей невесомой текстурой и насыщенным маслянистым вкусом.

Беру муку, яйца, сливочное масло и дрожжи — и замешиваю тесто, которое после выпечки превращается в волокнистый, влажный мякиш, тающий во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 200 мл теплого молока, 4 яйца, 150 г сливочного масла, 120 г сахара, 20 г свежих дрожжей, 1 чайная ложка соли, 100 г изюма, 50 г цукатов, 1 столовая ложка коньяка. Изюм замочите в коньяке.

Дрожжи растворите в теплом молоке с 1 столовой ложкой сахара. В муку добавьте яйца, сахар, соль, опару, замесите тесто. Постепенно вмешивайте размягченное масло, вымешивайте до гладкости 10–15 минут. Добавьте изюм и цукаты. Накройте и оставьте в тепле на 1,5–2 часа. Обомните, разложите по формам на 1/3, дайте подойти до краев. Выпекайте при 180°С 35–40 минут. Этот кулич остается свежим и нежным несколько дней.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
куличи
рецепты
Пасха
кулинария
Мария Левицкая
