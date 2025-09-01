Делаю ребенку к завтраку этот напиток — бодрит и стимулирует мозг без вреда

Готовлю ребенку к завтраку напиток, который одновременно бодрит и поддерживает концентрацию. Он богат витаминами, не содержит кофеина и сахара, быстро готовится и отлично усваивается. Такой завтрак помогает легко проснуться и настроиться на учебу.

Смешайте в блендере 1 банан, 150 мл молока, 100 г натурального йогурта, 1 ч. л. меда и щепотку молотой корицы. Взбейте до однородной консистенции. При желании добавьте 1 ст. л. овсяных хлопьев для большей сытности. Разлейте по стаканам, украсьте долькой фрукта или ягодами. Напиток лучше подавать сразу после приготовления, чтобы сохранить свежесть и вкус. Он стимулирует мозг благодаря натуральным сахарам и витаминам, мягко бодрит и поддерживает внимание ребенка на занятиях.

