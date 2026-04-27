Декоративный кустарник для дачи: его фишка не цветы, а белые и розовые восковые ягодки

Снежноягодник — это листопадный кустарник, главная фишка которого — плоды. Они появляются в конце лета и держатся на голых ветвях практически всю зиму, превращая унылый сад в сказочное место.

Его белоснежные восковые ягоды диаметром около 1 см, собранные в густые гроздья, действительно напоминают маленькие сугробы или снежки, отсюда и название. А для любителей более экзотических форм есть сорта с розовыми и даже кораллово-красными ягодами, которые выглядят еще более необычно и нарядно.

Помимо уникальной декоративности, главные достоинства этого кустарника для дачника — его феноменальная неприхотливость и выносливость. Снежноягодник способен расти на любых почвах, выносит сильную загазованность, засухоустойчив, морозостоек и при этом прекрасно переносит стрижку. Единственное, о чем стоит помнить при посадке: его корневая система дает обильную корневую поросль, поэтому куст со временем может разрастаться вширь, что идеально для создания плотной живой изгороди, но нужно учитывать при планировании посадок.

