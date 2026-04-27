Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 14:46

Декоративный кустарник для дачи: его фишка не цветы, а белые и розовые восковые ягодки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Снежноягодник — это листопадный кустарник, главная фишка которого — плоды. Они появляются в конце лета и держатся на голых ветвях практически всю зиму, превращая унылый сад в сказочное место.

Его белоснежные восковые ягоды диаметром около 1 см, собранные в густые гроздья, действительно напоминают маленькие сугробы или снежки, отсюда и название. А для любителей более экзотических форм есть сорта с розовыми и даже кораллово-красными ягодами, которые выглядят еще более необычно и нарядно.

Помимо уникальной декоративности, главные достоинства этого кустарника для дачника — его феноменальная неприхотливость и выносливость. Снежноягодник способен расти на любых почвах, выносит сильную загазованность, засухоустойчив, морозостоек и при этом прекрасно переносит стрижку. Единственное, о чем стоит помнить при посадке: его корневая система дает обильную корневую поросль, поэтому куст со временем может разрастаться вширь, что идеально для создания плотной живой изгороди, но нужно учитывать при планировании посадок.

Проверено редакцией
Общество
цветы
кустарники
дачи
Дарья Иванова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.