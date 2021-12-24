Действие QR-кодов приостановили на Новый год в двух регионах России

На Ставрополье и в Тульской области в новогодние праздники приостановлено действие системы QR-кодов. Теперь результаты ПЦР-тестов в этих регионах будет не нужно предъявлять в кафе и ресторанах, сообщает РИА Новости.
Требование предъявлять QR-коды в кафе и ресторанах Тульской области
До 9 января приостановлено требование о наличии QR-кода или ПЦР-теста при посещении кафе и ресторанов, — говорится в сообщении.
Также отменяется требование предъявлять QR-коды о вакцинации или перенесённом коронавирусе при посещении фитнес-центров, бассейнов и других спортивных объектов массового пользования. Необходимость предъявлять сертификат сохраняется при проходе на зрелищные спортивные мероприятия.
На Ставрополье подобные меры приняты до 20 января. Указ был
Ранее комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал концепцию законопроекта об использовании в общественных местах COVID-сертификатов с QR-кодами о прививке. Об этом сообщил глава комитета Андрей Клишас. По его словам, жизнь и здоровье человека являются высшим благом, чему соответствует и сам законопроект.
Согласно заключению комитета, права и свободы могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. По мнению членов комитета, цели законопроекта согласуются с конституционно защищаемыми целями и ценностями.