Действие QR-кодов приостановили на Новый год в двух регионах России

На Ставрополье и в Тульской области в новогодние праздники приостановлено действие системы QR-кодов. Теперь результаты ПЦР-тестов в этих регионах будет не нужно предъявлять в кафе и ресторанах, сообщает РИА Новости.

Требование предъявлять QR-коды в кафе и ресторанах Тульской области отменили до 9 января. Губернатор Алексей Дюмин внёс соответствующие изменения в указ с учётом предложений главного санитарного врача региона.

До 9 января приостановлено требование о наличии QR-кода или ПЦР-теста при посещении кафе и ресторанов, — говорится в сообщении.

Также отменяется требование предъявлять QR-коды о вакцинации или перенесённом коронавирусе при посещении фитнес-центров, бассейнов и других спортивных объектов массового пользования. Необходимость предъявлять сертификат сохраняется при проходе на зрелищные спортивные мероприятия.

На Ставрополье подобные меры приняты до 20 января. Указ был подписан губернатором региона Владимиром Владимировым. В своем Instagram аккаунте он объяснил, что решение было принято для сохранения экономической устойчивости бизнеса после многочисленных обращений.

Ранее комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал концепцию законопроекта об использовании в общественных местах COVID-сертификатов с QR-кодами о прививке. Об этом сообщил глава комитета Андрей Клишас. По его словам, жизнь и здоровье человека являются высшим благом, чему соответствует и сам законопроект.

Согласно заключению комитета, права и свободы могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. По мнению членов комитета, цели законопроекта согласуются с конституционно защищаемыми целями и ценностями.