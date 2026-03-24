Даже скучные макароны могут стать шедевром — готовлю в итальянском стиле: с яркими черри и морепродуктами

Когда время на исходе, а душа просит чего-то по-настоящему вкусного и изысканного, этот рецепт становится настоящим спасением. Ароматные креветки, взрывные помидоры черри и паста создают гармоничный ансамбль, который впечатлит даже искушенного гурмана.

Что понадобится

Спагетти — 250 г, креветки очищенные варено-мороженые — 300 г, помидоры черри — 200 г, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, чечевица красная — 100 г, петрушка свежая — 1/2 пучка, масло оливковое — 3-4 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Чечевицу предварительно замачиваю на 30 минут, затем отвариваю до готовности около 15–20 минут. Спагетти варю в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке до состояния аль денте.

Параллельно нарезаю лук полукольцами, чеснок и петрушку мелко шинкую, а помидоры черри разрезаю пополам.

В сковороде с разогретым оливковым маслом слегка обжариваю чеснок, добавляю креветки и готовлю их 2-3 минуты до легкой румяности.

Ввожу отваренную чечевицу, перемешиваю и снимаю с огня, даю настояться пару минут. В другой сковороде пассерую лук до прозрачности, добавляю помидоры черри, приправляю перцем и быстро обжариваю около минуты.

На тарелку выкладываю готовые спагетти, сбрызнутые оливковым маслом. Сверху распределяю чечевицу с креветками и томатно-луковую смесь с соусом. Готовое блюдо солю, посыпаю свежей петрушкой и немедленно подаю.

