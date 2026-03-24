Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 06:17

Даже скучные макароны могут стать шедевром — готовлю в итальянском стиле: с яркими черри и морепродуктами

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда время на исходе, а душа просит чего-то по-настоящему вкусного и изысканного, этот рецепт становится настоящим спасением. Ароматные креветки, взрывные помидоры черри и паста создают гармоничный ансамбль, который впечатлит даже искушенного гурмана.

Что понадобится

Спагетти — 250 г, креветки очищенные варено-мороженые — 300 г, помидоры черри — 200 г, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, чечевица красная — 100 г, петрушка свежая — 1/2 пучка, масло оливковое — 3-4 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Чечевицу предварительно замачиваю на 30 минут, затем отвариваю до готовности около 15–20 минут. Спагетти варю в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке до состояния аль денте.

Параллельно нарезаю лук полукольцами, чеснок и петрушку мелко шинкую, а помидоры черри разрезаю пополам.

В сковороде с разогретым оливковым маслом слегка обжариваю чеснок, добавляю креветки и готовлю их 2-3 минуты до легкой румяности.

Ввожу отваренную чечевицу, перемешиваю и снимаю с огня, даю настояться пару минут. В другой сковороде пассерую лук до прозрачности, добавляю помидоры черри, приправляю перцем и быстро обжариваю около минуты.

На тарелку выкладываю готовые спагетти, сбрызнутые оливковым маслом. Сверху распределяю чечевицу с креветками и томатно-луковую смесь с соусом. Готовое блюдо солю, посыпаю свежей петрушкой и немедленно подаю.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
еда
рецепты
паста
креветки
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 55 БПЛА
«Последствия будут самыми печальными»: посол об ударе по Брянску
Врач ответила, сколько шагов в день надо пройти для снижения риска инфаркта
Головные боли, стрессы, настроение на нуле: как выйти из сезонной депрессии
В США осудили россиянина за серию кибератак с ущербом на $9 млн
«Это агония»: в ЕС рассказали, что случилось с Зеленским из-за Орбана
Адвокат дала денежный совет супругам перед разводом
Над российским регионом сбили два беспилотника
Стало известно, является ли наличие ВПЧ противопоказанием для вакцинации
Израиль и США ударили по газопроводу и распределительной станции в Иране
Психолог объяснила, как воспитать в ребенке самостоятельность
Назван лучший клей для укладки плитки в ванной комнате
Количество погибших при крушении самолета в Колумбии удвоилось
Турэксперт назвала идеальную альтернативу Дубаю по доступным ценам
Юрист ответил, чем могут обернуться шумные детские игры в поезде
Юрист ответил, кто может стать наследником покойного без завещания
Командование ВСУ опасается перестрелок с дезертирами
Найдена причина, почему сотрудники исчезают без предупреждения
«В больницу»: побывавшего в ДНР журналиста пытали во Франции
Работавшим в 90-е годы россиянам рассказали, как можно увеличить пенсию
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.