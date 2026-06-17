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17 июня 2026 в 19:16

Даю огурцам это через неделю после посадки: кусты крепнут и завязей становится больше

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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После высадки в грунт огурцы переживают настоящий стресс. Именно в первые дни решается, насколько крепкими будут кусты и сколько урожая они смогут дать летом. Опытные дачники советуют не пропускать первую подкормку.

Через 5–7 дней после посадки огурцам нужно помочь восстановить корневую систему. В это время растение активно наращивает новые корешки, укрепляет стебель и готовится к цветению. Если питания не хватает, кусты начинают отставать в росте.

Для первой подкормки отлично подходит настой биогумуса. На 10 литров теплой воды берут 1 литр вермикомпоста и оставляют на сутки. Под каждый куст выливают примерно по 0,5 литра раствора. Такая подкормка помогает огурцам быстрее прижиться и окрепнуть.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после подкормки листья стали ярче, а кусты быстрее пошли в рост. Она советует проводить полив только по влажной почве, чтобы не обжечь молодые корни.

Ранее сообщалось, что весной виноград решает, каким будет урожай — крупным и сладким или мелким и кислым. В этот момент одна правильная подкормка способна заменить сезон «химии».

Проверено редакцией
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Марина Макарова
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