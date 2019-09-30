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Жители Нижнекамска в Татарстане устроили давку в магазине бытовой техники из-за распродажи блендеров по 199 рублей. Происходящее сняли на камеру очевидцы.

На кадрах видно, как продавцы передают товар из рук в руки прямо из служебного помещения. В итоге были раскуплены абсолютно все приборы, сообщает « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что в торговом центре Владикавказа на распродаже одежды под девизом «Одна вещь — один рубль» произошло настоящее столпотворение, которое закончилось стычками между покупателями. Власти города порекомендовали предпринимателям впредь лучше заботиться о безопасности таких акций.