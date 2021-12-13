«Давал списывать»: Вассерман рассказал, как справлялся с травлей в школе

Депутат Госдумы, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман заявил, что подвергался буллингу в школе и защищался от него погружением в учёбу, сообщает «Радио 1». Он рассказал, что иногда он просто «покупал» защиту более сильных, давая им списывать.

Я сам в школе, особенно в первые годы, подвергался тому, что сейчас принято называть буллингом, но отвечал частично тем, что старался учиться значительно лучше тех, кто меня травил, чтобы таким образом видеть, что они травят меня оттого, что не могут до меня дотянуться. Частично я встраивался в разные отношения, грубо говоря, покупая себе защиту, то есть давал списывать тем, кто посильней, чтобы меня защищали, — вспомнил Вассерман.

Он также прокомментировал идею проводить проверки в школах после сообщений о том, что напавший на серпуховскую православную гимназию выпускник подвергался травле. По мнению Вассермана, до проверок нужно решить, на что именно обращать внимание, — необходимо определить методику обнаружения того, что приводит к агрессии.

Ранее запрещённый в служении протодиакон Андрей Кураев заявил, что в гимназии при Серпуховском женском монастыре ужасно относятся к ученикам. Он считает, что следствие должно учесть отзывы об этой школе, где могли унижать учеников.

Взрыв на территории Введенского Владычного женского монастыря в Серпухове произошёл 13 декабря. Нападение совершил выпускник гимназии при обители, он привёл в действие самодельное взрывное устройство. В результате ЧП ранения получили несколько человек. Восемь пострадавших были госпитализированы, из них шестеро находятся в удовлетворительном состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, 18-летний нападавший — в тяжёлом. Юноша получил множественные ранения, ему ампутировали ногу.