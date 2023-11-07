«Давайте выкинем все останки царей»: когда тело Ленина вынесут из мавзолея Депутат Госдумы Певцов: без распоряжения президента Ленин захоронен не будет

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

7 ноября отмечается День Великой Октябрьской социалистической революции, главным организатором которой был Владимир Ленин. Сегодня праздник не отмечают, а тело «вождя мирового пролетариата» лежит забальзамированное в мавзолее на Красной площади. Это обстоятельство и по сей день вызывает бурные споры. Что думают по поводу захоронения Ленина политики, публицисты и историки, могут ли вынести тело из мавзолея — в материале NEWS.ru.

Кто и почему предлагает перезахоронить тело Ленина

Один из сторонников перезахоронения тела Владимира Ленина — депутат Госдумы Виталий Милонов. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что «нечего человеку лежать непогребенному на всеобщем обозрении». По его мнению, Ленин не настолько значимый человек, чтобы его таким образом увековечивать.

«Я считаю его великим злодеем. Ленина нужно похоронить как бывшего главу государства. С почестями, достойно, но похоронить. Ведь если я хорошо относился к человеку, я бы его похоронил достойно, а не хранил бы в центре столицы как музейный экспонат. А если не очень хорошо относился — тем более похоронил бы. То есть я не вижу ни одной причины, почему это нужно оставить. Хранить тело Ленина в центре столицы — вещь крайне в духовном плане нездоровая», — сказал Виталий Милонов.

Он добавил, что большевики в свое время решили забальзамировать тело вождя как символ придуманной религии. Это, по мнению депутата, «ложные мощи».

«Людям же надо было давать какие-то символы для ложной веры. Вот они и придумали ложные мощи Ленина. Они на самом деле ложные, потому что без специальных химикатов они будут гнить», — объяснил депутат.

Идею перезахоронить тело Ленина поддерживает и член Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Олег Шеин. Он сказал NEWS.ru, что это абсолютно необходимо, однако дело тут вовсе не в христианских традициях.

Фото: Александр Чумичев/ТАСС Тело Ленина в Мавзолее

«Разговоры о перезахоронении связаны не с какими-то христианскими нарративами, поскольку нельзя подходить с христианской меркой к человеку, который был атеистом. У нас и огромное количество иерархов Русской православной церкви не захоронены, и люди вовсю приобщаются к мощам. Разговоры о захоронении проистекают из логики захоронить не тело, а Ленина как символ, как идею и дать людям возможность изменить жизнь в стране», — объяснил Олег Шеин.

Однако, по его словам, моральное право на это может иметь только левое социалистическое правительство. Только в этом случае, считает Олег Шеин, это будет именно перезахоронение человека, а не «пляски на костях левой социалистической идеи».

Что говорят противники выноса тела из мавзолея

Против идеи перезахоронения тела Ленина выступил депутат КПРФ Александр Ющенко. Он заявил NEWS.ru, что эта тема давно закрыта, а СМИ поднимают ее с целью манипуляции обществом.

«Эта тема регулярно поднимается с целью провокации, чтобы в обществе пустить определенный раскол. Это диверсионная работа, которая организована системно на протяжении уже многих-многих лет. Тело Ленина захоронено, более того, оно захоронено по православным традициям», — сказал Александр Ющенко.

Он добавил, что решение похоронить вождя мирового пролетариата именно таким образом принимал съезд (II Всесоюзный съезд Советов), а значит, по мнению Ющенко, такова была воля народа.

«Кремль и Красная площадь — это объект, на котором захоронены начиная с Успенского и Архангельского соборов все державные цари. Первые захоронения — со стороны Москвы-реки. В Кремлевской стене захоронены все герои советской эпохи, 32 маршала, Королев, Келдыш, Курчатов — те, которые создали сегодня ядерный щит и статус великой державы. С кого начнем перезахоранивать?» — задает вопрос оппонентам Александр Ющенко.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Мавзолей Ленина на Красной площади

Он подчеркнул, что тема захоронения тела Ленина провокационна и «таит в себе очень опасные тенденции», особенно сегодня, когда «мир поджигается и нашу страну поджигают с большим рвением».

Еще один аргумент против перезахоронения тела Владимира Ленина предлагает публицист военный историк Борис Юлин. По его мнению, это уже давно сделали бы, если бы ансамбль Красной площади и Кремля не являлся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Если влезть в мавзолей, который входит в это самое наследие, то статус будет утрачен», — сообщил NEWS.ru Борис Юлин.

Кроме того, военный историк вспомнил, что в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге находится усыпальница российских императоров, начиная с Петра Первого.

«Давайте и из Петропавловской крепости выкинем все останки царей и закопаем их где-нибудь. Ленин — создатель советского государства, человек, который является популярным и уважаемым во всем мире. Когда был знаменитый мундиаль в 2018 году, самым посещаемым объектом у иностранных гостей был мавзолей», — сказал Борис Юлин.

Против перезахоронения тела Владимира Ленина выступает и депутат Госдумы Анатолий Вассерман. В разговоре с NEWS.ru он объяснил, что вождь мирового пролетариата захоронен по всем православным канонам.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Анатолий Вассерман

«Он захоронен ниже уровня земли и таким образом, что над ним никто пройти не может. То есть это вполне соответствует сложившимся обычаям. Напомню, что есть еще один весьма известный человек, захороненный таким же образом за несколько десятилетий до Ленина. Это великий хирург Николай Иванович Пирогов. Его тело лежит в часовне его имени (в храме Святителя Николая. — NEWS.ru) в Винницкой области. И никто против этого не возражает», — говорит Анатолий Вассерман.

Кроме того, депутат отметил, что забальзамированное тело Ленина — это весьма интересный научный эксперимент, который «совершенно незачем прерывать из-за чьих-то политических капризов». По словам Вассермана, «если кому-то не нравится смотреть на человека, придерживающегося иных нежели сам зритель политических взглядов, так пусть не идет и не смотрит». Однако это не повод требовать от людей левых убеждений, чтобы они подчинились своим политическим оппонентам, считает он.

«С моей точки зрения, это лишь доказывает, что люди, нынче именующие себя либералами и демократами, это тоталитарная секта, поскольку только в тоталитарных сектах считается, что все должны одинаково думать и одинаково чувствовать», — заявил Анатолий Вассерман.

О том, что перезахоронение Владимира Ленина не нужно, заявил NEWS.ru и актер депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

«Я считаю так же, как считает президент. Без его распоряжения это не может произойти. Если президент страны считает, что пока этого делать не нужно, значит, не нужно. Я верю президенту», — сказал Дмитрий Певцов.

Что думают в РПЦ о перезахоронении Ленина

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал NEWS.ru, что в случае с Лениным говорить о том, по православным ли канонам он захоронен или нет, в принципе недопустимо.

«Они должны действовать только в отношении верующих людей. Как известно, Ленин себя православным никогда не считал, от веры отрекся и несет определенную ответственность за гонения на русскую церковь», — сказал Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, сейчас вопрос о перезахоронении Ленина некоторыми людьми воспринимается как «чуть ли не священное действо», они считают, что пока тело вождя лежит в мавзолее у Кремлевской стены, это оказывает какое-то мистическое действие на всю Россию. Однако это не так, заявил Вахтанг Кипшидзе.

«Наша страна, ее будущее и настоящее, никаким мистическим образом от того, как будет захоронен Ленин, не зависит», — подчеркнул представитель РПЦ.

Он добавил, что споры о перезахоронении Ленина напоминают борьбу с памятниками в Советском Союзе. Тогда, по словам Кипшидзе, этому придавалось квазирелигиозное значение: коммунисты сносили памятники русским государям, деятелям дореволюционной эпохи, считая, что «победивший рабочий класс якобы не может жить спокойно до тех пор, пока, к примеру, памятник Александру II находится на своем месте». Представитель РПЦ подчеркнул, что уподобляться этим людям не стоит.

«Мы сейчас видим кампанию по уничтожению памятников на Украине. И видно, что эта кампания продиктована какой-то одержимостью. Видимо, они тоже думают, что если они снесут памятник каким-то деятелям советского времени, которые им по каким-то причинам стали неудобны, то что-то поменяется в их общественном сознании. Но я думаю, что если поменяется, то не в лучшую сторону», — добавил Вахтанг Кипшидзе.

В связи с этим он добавил, что перезахоронение тела Ленина может быть только результатом общественного консенсуса, сформированного в спокойном режиме.

«Если будет общественный и гражданский консенсус по вопросу его перезахоронения, то церковь этот консенсус поддержит. Если этого консенсуса не будет, то делать из этого какое-то событие мирового масштаба мы никогда не планировали», — заключил представитель РПЦ.

Могут ли перезахоронить Ленина в ближайшем будущем

Сторонники и противники идеи перезахоронения Владимира Ленина сходятся в одном — в обозримом будущем это, скорее всего, невозможно. Например, Виталий Милонов считает, что проблема в коммунистической партии, которая, по его мнению, «занимается терроризмом и рэкетом». Депутат говорит, что ее члены «вечно грозятся поднять волну протеста, если Ильича захоронят». Олег Шеин тоже думает, что перезахоронения не будет, потому что «действующее руководство страны с уважением относится к большевизму, к тому же оно достаточно консервативно, чтобы не формировать лишнюю линию напряжения».

«Более того, мы видим ряд элементов, применяемых в рамках советской ностальгии: красный флаг на 9 Мая и ряд других символических вещей. Но я практически уверен, что пока Путин президент, могут идти очень энергичные разговоры от носителей ультраконсервативных, правоконсервативных взглядов, но это не приобретет практического характера», — считает Олег Шеин.

Фото: ТАСС Председатель Совета народных комиссаров СССР Владимир Ильича Ленин после кончины в усадьбе «Горки»

Вопросом отпевания и христианского погребения Владимира Ленина не занимаются и в РПЦ, сказал NEWS.ru клирик Иваново-Вознесенской епархии, известный церковный публицист Иеромонах Макарий. Этот вопрос не стоит в плане работы Мосгордумы, сообщил NEWS.ru депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

Журналист и политолог Максим Шевченко считает, что несмотря на то что в принципе вопрос перезахоронения тела Владимира Ленина далеко не самый важный и отвлекает от значимых моментов актуальной современной политики, этого не стоит ожидать, пока Владимир Путин занимает пост президента РФ. Но перезахоронение, по его мнению, возможно после смены власти.

«Конечно, могут, если сочтут необходимым использовать это захоронение в политтехнологических и манипулятивных целях. Тело Ленина, как тело Кромвеля. Когда „веселый король“ Карл Второй Стюарт вернулся на трон после смерти Оливера Кромвеля, казнившего вместе с парламентом его отца, то он приказал вырыть останки Кромвеля и повесить их. Повредило это Кромвелю? Никоим образом. Но это была демонстрация, что эпоха революции завершена. Такого же демонстративного акта „окончательного завершения эпохи“ можно ожидать и от того „веселого короля“, который когда-нибудь взойдет на российский престол», — объяснил свою точку зрения Максим Шевченко.

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