«Дайте шанс стать мамой»: экс-соратница Навального выступила в суде Обвиненная в экстремизме Чанышева попросила судью позволить ей стать матерью

Фото: Соцсети

Лилия Чанышева

Обвиненная в призывах к экстремизму и участии в экстремистском сообществе экс-глава штаба Навального (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Лилия Чанышева попросила судью позволить ей стать матерью. В последнем слове, которое публикуют соратники Алексея Навального в Telegram, она назвала свое дело политическим. Чанышева заявила о давлении на активистов в Башкирии, о коррупции в стране и задалась вопросом, стало ли россиянам лучше жить за последние 10 лет.

Приговор огласят 14 июня в 11:00.

Ваша честь! Вы не только судья и избиратель, но и, как показал процесс, человек со своей позицией. Если вы посадите меня на 12 лет, то я уже не успею родить ребенка. Дайте мне шанс стать мамой, — сказала Чанышева.

В случае поддержки она пообещала продолжить бороться «с коррупцией и беззаконием» в Башкирии.

Ранее в Мосгорсуд поступило новое дело против самого Навального, которого обвиняют по семи статьям. На скамье подсудимых также окажется бывший технический директор YouTube-канала Навального Даниэль Холодный, его обвиняют в финансировании экстремизма и участии в экстремистском сообществе.