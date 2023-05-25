Новое дело Навального поступило в Мосгорсуд

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный (на экране), отбывающий наказание в исправительной колонии

В Мосгорсуд поступило новое дело оппозиционера Алексея Навального, которого обвиняют по семи статьям, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. На скамье подсудимых также окажется бывший технический директор YouTube-канала Навального Даниэль Холодный, его обвиняют в финансировании экстремизма и участии в экстремистском сообществе.

Зарегистрировано уголовное дело в отношении Навального А. А. и Холодного Д. Дата слушаний пока не назначена, — сказал собеседник агентства.

Навального обвиняют в создании организации, покушающейся на данные людей, вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, призывах к экстремизму, финансировании экстремизма, организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма.

Перед судом также предстанут Леонид Волков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Иван Жданов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которых обвиняют в организации экстремистского сообщества, а также Любовь Соболь (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и Георгий Албуров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которых считают виновными в участии в экстремистском сообществе.

Ранее Генпрокуратура России передала в Минюст запрос о признании Навального иностранным агентом. Политик может быть внесен в соответствующий реестр в ближайшее время.